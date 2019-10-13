SsangYong хотел пересечь Коломяжский по пешеходному переходу, но не смог

Курьёзную сценку сняла на камеру очевидица в Приморском районе Санкт-Петербурга. Видео выложено 13 октября в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На пересечении Богатырского и Коломяжского проспектов водитель SsangYong Action почему-то захотел пересечь разделительный газон в зоне пешеходного перехода, притом что развернуться можно на перекрёстке через пару метров. Пока машины в его потоке стояли, он поехал на зелёный сигнал светофора – горевший для пешеходов. Однако манёвр не удался. Пешеходы его не пропустили.





Напомним между прочим, что в подземном переходе на станции метро «Московская» в феврале 2018 года тоже катался SsangYong Action. Странная тенденция: водители «Актионов» представляют себя пешеходами, отмечают комментаторы. Что касается водителя с «Московской», он, как выяснилось, страдает психическим расстройством.