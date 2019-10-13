США спешно эвакуируют тысячу военных с севера Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США готовятся эвакуировать порядка тысячи своих военных с севера Сирии «так быстро, как только возможно».

«За последние сутки мы узнали, что турки намерены расширить границы своей атаки на юг дальше, чем это планировалось, и на запад», – сказал он в интервью программе Face the Nation на телеканале CBS.



«Мы также узнали, что Демократические силы Сирии (альянс вооруженной оппозиции. – Прим. ред.) хотят заключить сделку с сирийцами и русскими насчет контратаки против турок на севере», – добавил он.

По его словам, американская армия оказалась меж двух армий — турецкой и Демократическими силами Сирии. В этой ситуации он ночью провел переговоры с президентом США, после дискуссий с другими членами нацбеза, и Трамп приказал выводить военных.

Напомним, ранее американская пресса рассказала, как военные США в Сирии попали в тиски под обстрелом турок, а Дональд Трамп призвал мир остановить «бесконечные войны».



