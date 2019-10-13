«Мы не пытаемся нарисовать человека, которого нет». Сын Цоя ответил на критику идеи воссоединения «Кино»

Продюсер воссоединения группы «Кино» для проведения концертов осенью 2020 года, сын Виктора Цоя Александр, не видит проблемы в идее гастролей без солиста. В интервью «Фонтанке» один из идеологов реюниона сказал, что не стремится переубеждать кого-либо в важности проекта, в том числе музыкального критика Артемия Троицкого, назвавшего проект «абсурдом».

«Честно говоря, нет такой задачи – переубеждать его. Понятно, что Троицкий не смог просто пройти мимо инфоповода», – сказал Александр Цой.

После новости о воссоединении участников «Кино» для концертов, где голос Виктора Цоя будет звучать в записи, Артемий Троицкий заявил телеканалу «Звезда», что «такого рода аттракционы сейчас проводятся во всем мире», и уже случались «концерты с голографическими изображениями покойных знаменитостей».

«Я видел голографические решения в похожих ситуациях. И все они ужасны. Мы ничего подобного делать не будем. У нас будет художественное решение этого момента. Мы не будем пытаться изобразить фронтмена, который присутствует весь концерт визуально на экране, или в виде голограммы, открывает рот в нужный момент и так далее. Это ужасный подход. Это выглядит плохо и жалко. Поэтому мы будем кое-где использовать какие-то образы. Силуэт, тень. Но это именно художественно решение. Мы не пытаемся нарисовать человека, которого нет», – так рассказал Александр Цой о работе над концертами «Кино», которые пройдут впервые после 30 лет тишины.





Что касается реплик в сети о том, что участники проекта пытаются таким способом заработать, то эти заявления, по словам Цоя, произносят люди, которые слабо понимают, как делаются подобные масштабные проекты.

«Лично я мог бы этот проект не делать с точки зрения моих доходов. Я нормально себя чувствую и без него. Я довольно успешный профессионал во всяком графическом оформлении и т.д. Идея концертов «Кино» в 2020 году это не про деньги. Правда. Это слишком тяжело для того, чтобы рассматривать это в примитивной плоскости заработка. Я могу гораздо больше заработать с меньшим трудом. И главное, с меньшими нервами. Без неприятных реакций. Мне хочется это сделать просто потому, что это будет классно, – пояснил «Фонтанке» продюсер воссоединения «Кино». – Отца нет в живых. Но песни живут. Востребованность этих песен никуда не девается. Все просто постепенно пришли к тому, что это всё больше, чем просто мы. Музыканты «Кино» и я. Этот проект важнее. Его нужно сделать просто потому, что это важно для многих».

Ранее проект концертов группы «Кино» в 2020 году поддержал отец Виктора Цоя.

О том, как возникла идея возродить «Кино», где кончается сугубо личное отношение к творчеству Виктора Цоя и начинается общественное достояние, и почему песни протеста конца 80-х нельзя отнять у современных «несогласных», читайте в интервью с Александром Цоем на «Фонтанке» в понедельник, 14 октября.