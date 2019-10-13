Президент Израиля попросил Путина помиловать соотечественницу. Приговор ей считают «расплатой» за русского хакера

Президент Израиля Реувен Ривлин 13 октября направил письмо своему российскому коллеге с просьбой помиловать израильтянку, приговоренную к семи с половиной годам в колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков.

«Сегодня я обратился к Путину, президенту России, как к другу еврейского народа и государства Израиль, – в отношении Наамы Иссахар. Хотя Наама и совершила тяжелую ошибку и признала это, такой долгий срок окажет ужасное влияние на ее жизнь», – отметил Ривлин.

Глава израильского государства подчеркнул, что у девушки не было криминального прошлого, и попросил Путина об исключительной милости и личном вмешательстве ввиду этих обстоятельств.

В то же время в Израиле строгость наказания для Наамы Иссахар, задержанной в Москве за контрабанду наркотиков, связывают с принятием Верховного суда Израиля решения об экстрадиции в США русского хакера Алексея Буркова. При этом у девушки есть второе гражданство, как раз американское.





Алексей Бурков был арестован в Израиле в 2015 году по запросу Интерпола. Сообщается, что он выходил на родственников Иссахар с просьбой обратиться к израильским чиновникам с предложением об обмене. Однако отмена решения суда, по мнению издания The Times of Israel, маловероятна.

25-летняя Наама Иссахар была задержана при транзите через Россию 9 апреля. Она направлялась из Дели в Тель-Авив, когда в ее чемодане нашли около 10 граммов наркотика.