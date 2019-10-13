В Ленобласти диджей в кафе получил нож в сердце

Субботний вечер в кафе города Кировска завершился групповой дракой и смертью диджея от ножевого ранения в области сердца. Пока посетители заведения прятались, южане наказывали тех, кто снимает происходящее на телефон.

Как сообщает 47news, около пяти часов утра 13 октября в больнице Кировска скончался мужчина, незадолго до этого получивший удар ножом в сердце. Произошло это, по предварительным данным, в кафе на улице Ладожской.

По словам очевидцев, конфликт начался с того, что в зал якобы вбежал официант с топориком для разделки мяса. «Он истошно кричал и ругался. Топор у него выбили, началась потасовка, до этого диджея кто-то ударил ножом, – рассказала 47news местная жительница Марина. – Я от страха залезла под стол. Видела только, как раненого унесли куда-то внутрь».

После этого, по её словам, компания южан подошла к одному из столиков и стала бить посетителя за то, что он якобы снимал происходящее на телефон. Досталось, говорят, и девушкам, бросившимся заступаться.





Следственный комитет Ленобласти ведёт проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.