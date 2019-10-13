Полиция нашла водителя, бросившего умирать человека на дороге. Там же остался обломок машины с логотипом

Установлены оба водителя, скрывшиеся с мест смертельных ДТП в ночь на 12 октября в Петербурге и Ленобласти. Мужчина, сбивший пешехода в Металлострое, напомним, вернулся сам. А человека, уехавшего с дороги Зуево – Новая Ладога, нашла полиция. По предварительным данным, это 49-летняя женщина.

Установлен водитель, сбивший насмерть пешехода в Волховском районе Ленинградской области, сообщает 13 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. ДТП, напомним, произошло накануне около 1:30 на 91-м километре трассы Зуево – Новая Ладога, в деревне Вындин Остров. Там погиб мужчина 1978 года рождения, оказавшийся на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

По данным «Фонтанки», на обломках автомобиля, оставшихся на дороге, можно было различить логотип «Мерседеса». И этот «Мерседес» полицейские нашли в ходе оперативно-разыскных мероприятий – по месту жительства хозяйки. Соответствующие повреждения на машине присутствуют.

Автомобиль принадлежит женщине 1970 года рождения, зарегистрированной в Республике Карелии. Областное издание Ivbg.ru пишет, что, по предварительной информации, женщина занимается бизнес-тренингами в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).



