Раскрытые в США шпионы назвали причины провалов российской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Елена Вавилова и Андрей Безруков, которые в 2010 году были раскрыты в Соединенных Штатах, назвали причины последних провалов российской разведки, сообщает 13 октября «Газета.Ru» со ссылкой на издание Znak.com. Так, Безруков считает, что промахи случаются в связи с усилением мировой напряженности в целом.

По его словам, часть опубликованных в СМИ историй о шпионах являются фейками и вбросами. Однако экс-разведчик подтвердил, что имеются и утечки данных, в том числе из-за того, что «кто-то что-то сливает».

В качестве одного из фейков Безруков привел в пример отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Он отметил, что в этом деле есть связь с политической подноготной.

На основании своих знаний о некоторых фактах данного дела, Безруков предположил, что британские власти спланировали и подстроили отравление Скрипаля. «Это делается британскими элитами <...> Им нужно, чтобы Евросоюз поссорился с Россией, потому что они на этом всегда играли», — сказал Безруков.

Вавилова также отметила, что последние шпионские скандалы имели широкую огласку в связи с развитием СМИ, которые стали оперативней работать в этой тематике. Однако она заявила, что нередко истории, появляющиеся в СМИ, имеют изъяны из-за недостоверности некоторых фактов. По ее словам, некоторые разоблачения случаются из-за действий контрразведки.



