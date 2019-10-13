Студенты Консерватории сыграют ради девочки с уникальным заболеванием, победа над которым изменит мир

В Консерватории пройдет концерт, на котором выступят студенты и выпускники самой петербургской Консерватории, а также РГПУ имени Герцена. Воскресным вечером можно будет бесплатно послушать классику, но главное — сделать пожертвования в пользу Ольги Шкринда, петербурженки с редким заболеванием, которая благодаря иностранным и российским ученым получила шанс не только спастись самой, но и помочь миру в исцелении других серьезных недугов.

«Фонтанка» уже рассказывала об этой уникальной пациентке и ее смелых молодых родителях. В ноябре девочке исполнится два года. До трех месяцев она ничем не отличалась от других детей, но затем наметились отклонения, и спустя несколько месяцев врачи смогли поставить диагноз — болезнь Канавана. Заболевание считается неизлечимым, однако доктор из США Паола Леоне, уже два десятилетия бьющаяся над решением загадки этой болезни, при помощи коллег в том числе из России придумала метод. И этот метод уже себя зарекомендовал. Одному из ее пациентов 22 года, притом что обычно люди с таким диагнозом не доживают и до 10. За это время способ – внедрение вируса, который исправляет генетическую ошибку, – усовершенствовали. И получили все необходимые разрешения на лечение больных.

Теперь для лечения по программе Паолы Леоне было отобрано десять детей, в том числе двое из России. Астрономическая сумма на лечение первого ребенка народными силами уже закрыта. Собрать деньги для юной петербурженки еще предстоит: на данный момент не хватает более чем миллиона долларов, которые надо предоставить к середине декабря.

Если эту болезнь удастся победить, врачи смогут лечить и другие заболевания таким же методом.





Узнать подробности о сборе для девочки и совершить пожертвование через благотворительный фонд, взявший на себя сбор части суммы, можно на сайте «Большие дела», посмотреть программу благотворительного концерта – в группе «Академизм». Концерт пройдет вечером 13 октября, начало в 19:00.