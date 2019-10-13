Тайфун в Японии унёс 33 жизни. Женщина выпала из вертолёта во время спасательной операции

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 33. Ещё 19 человек пропали без вести. Всего пострадали как минимум 180 жителей островов, сообщает 13 октября агентство «Киодо».

В спасательной операции участвуют коло 27 тысяч военнослужащих. Они в том числе оказывали помощь около 360 местным жителям, попавшим в западню после подъёма уровня воды на высоту до 5 метров. В городе Нагано затопило не только улицы и дома, но и десять сверхскоростных пассажирских экспрессов.





Спасатели использовали вертолёты и лодки, чтобы вывезти людей из затопленных домов. «Вода внезапно вышла из-под пола», – рассказал 72-летний мужчина, жилище которого залило на два метра, а он залез на стол. Его 92-летняя мать, прикованная к постели, тоже выжила: она вместе с кроватью плавала по поверхности воды.

77-летняя жительница префектуры Фукусима погибла прямо во время спасательной операции. Она выпала из вертолёта, когда тот находился в 40 метрах над землёй. В больницу её доставили уже мёртвой.

13 октября максимальный уровень опасности отменён во всех регионах, государство оправляется после природного катаклизма. Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Японии Синдзо Абэ и принёс соболезнования. Он отметил, что разделяет скорбь японского народа и выразил надежду, что страна сможет преодолеть последствия стихийного бедствия, пишет «Газета.Ru».

«Хигибис» стал самым мощным тайфуном за последние 60 лет.