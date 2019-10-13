В США впервые целый штат запретил продажу меховых изделий и работу диких животных в цирке

На сайте губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома появилось объявление, в котором сообщается, что Калифорния становится первым из штатов США, где запрещена продажа новых меховых изделий.

Также запрещается использование слонов, медведей и других диких животных в цирке и охота на рысей.

«Калифорния – лидер в вопросах благополучия животных, и сегодня это лидерство включило запрет на продажу меха, – прокомментировал Ньюсом. – Но мы идем дальше. Мы заявляем всему миру, что прекрасным диким животным, таким как медведи и тигры, не место на трапециях, и они не должны прыгать сквозь огонь. Видео на YouTube демонстрируют, какими жестокими методами этих животных, часто разлученных с мамами в младенчестве, тренируют для выполнения опасных трюков. Это глубоко беспокоит».



