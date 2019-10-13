Массовое ДТП в «заколдованном месте» на Мебельной: маршрутку откинуло в припаркованные машины

Массовое ДТП произошло 13 октября в Приморском районе Петербурга на участке, который местные жители называют «заколдованным местом».

На Мебельной улице, у дома 35, корпус 2, столкнулись «Тойота Камри», «Хёндэ Солярис» и маршрутка, досталось и припаркованным автомобилям, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их фотографиях видно, что повреждены два стоящих автомобиля. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм.

Павел в паблике «Соседи СПЧ. Приморский район» утверждает, что «Солярис» хотел проскочить и не успел. По словам Александра, «Солярис» недавно из салона: номера на нём свежие.





Ольга в «СПЧ» рассказывает, что аварии на этом месте были и вчера, и четыре дня назад, подтверждая это фотографиями: «Каждый день тут ДТП, и ведь ещё не гололёд». «Прямо заколдованное место. А параллельно тот самый железнодорожный «переход смерти», – отмечает Елена.