Туристы назвали самые унылые города Европы. Лидер – сосед Петербурга

Билетный оператор Aviasales провел среди своих пользователей опрос о том, путешествия в какие города запомнились им как самые неудачные в силу того, что пункт назначения не оправдал ожиданий.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости, в списке лидирует Хельсинки. Финскую столицу счел скучной каждый третий путешественник. Среди минусов города отметили плохую погоду и небольшое количество достопримечательностей. Найти себе развлечений на неделю пребывания опрошенные не смогли.

Каждый пятый заскучал в Братиславе. Туристы ополчились на столицу Словакии за неинтересные достопримечательности, невкусную еду, дорогие сувениры и отсутствие ночной жизни.





А каждый десятый умудрился приуныть в Мюнхене — его достопримечательности сочли «обычными», а обнаруженные варианты вечернего досуга свелись к пивным барам.

Среди других скучных городов туристы называли Карловы Вары, Варшаву, Пизу, Вильнюс и Минск.