В ООН начнут отключать электричество из-за долгов. Российский МИД уличил США в злостной неуплате взносов

На сайте российского МИД 13 октября появилось сообщение, в котором со ссылкой на генсека ООН Антониу Гутерриша перечислялись меры, которые предстоит принять ООН из-за нехватки средств. Причина в том, что взносы за текущий год не выплатили свыше 50 государств-членов. Россия в их число не входит.

«Главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США, – отмечается в сообщении российского МИДа. – Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил 1 миллиард долларов. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации».

Среди мер, которые будет вынуждена принять ООН, – проведение только двух заседаний в день – строго с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 (ранее дипломаты могли зачастую заседать вечером и ночью), уменьшение числа документов, переведенных на шесть официальных языков ООН, и даже экономия на электричестве, кондиционировании и охране помещений.

Также авторы сообщения называют «непредсказуемой» и «предвзятой» политику США по выдаче виз членам делегаций. Напомним, ранее на Генассамблею в Нью-Йорке не попали десять делегатов от России: им не дали американские визы, объяснив это техническим сбоем. В российском МИДе тогда связали произошедшее с желанием блокировать работу первого комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности.



