Работницы «Почты России», похищавшие посылки для выдуманных людей, попались полиции

Клиенты «Почты России» опасаются не на пустом месте: иногда посылки пропадают, да так, что «получатели» и не узнают, зато это замечают в МВД.

Как сообщается 13 октября на сайте министерства, в городе Балтийске (Калининградская область) транспортная полиция при взаимодействии со службой безопасности АО «Почта России» раскрыла мошенничества, которые совершались операторами почтовых отделений. Задержаны две женщины-операторы.

Злоумышленницы делали заказ в интернет-магазине на вымышленных адресатов, дорогостоящие посылки оформляли наложенным платежом. А когда товар прибывал в почтовое отделение, забирали его себе. Дома у подозреваемых нашли мобильные телефоны и аксессуары к ним, планшет и другие ценные вещи, похищенные из посылок. Ущерб в общей сложности оценивается в сумму более 180 тысяч рублей.

Следственный отдел Западного линейного управления МВД России на транспорте возбудил в отношении задержанных уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). «Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.



