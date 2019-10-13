Активистов задержали на дне открытых дверей в МГУ во время выступления ректора

В Москве 13 октября активисты прервали выступление ректора МГУ Виктора Садовничего в ходе дня открытых дверей в вузе. Пришедшие на мероприятие девушки были выведены из актового зала, полного людей. Происходящее попало на видео, оно выложено в телеграм-канале «Протестный МГУ».

«Почему вы молчите? Аспиранта МГУ Азата Мифтахова пытает ФСБ, а ректор Садовничий молчит! – кричали активистки. – Свободу Азату Мифтахову!»

Как сообщает телеканал «Дождь», протестовавших, включая участницу летних акций в Москве Ольгу Мисик, доставили в отделение полиции, однако затем отпустили без протоколов.

Азат Мифтахов 1993 года рождения был задержан в начале февраля по делу об изготовлении взрывного устройства. Его отпустили, но через несколько часов снова задержали — уже по делу о поджоге офиса «Единой России». Правозащитный центр добавил аспиранта мехмата МГУ в список преследуемых.



