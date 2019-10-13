Остров, где снимали «Пиратов Карибского моря», выставлен на продажу. Его плюс – хорошие соседи

Небольшой остров на Багамах, где проходили съёмки фильмов «Казино Рояль» и «Пираты Карибского моря», выставлен на продажу за 87 млн долларов. Он находится примерно в 100 километрах от Нассу и в 400 километрах от Майами. На него удобнее всего летать из аэропорта Нью-Провиденса, желательно на частном самолёте, пишет 13 октября «Газета.Ru» со ссылкой на Mirror.

Такую высокую цену, по мнению издания, могут оправдать пляжи с белым песком, пальмами и причалами для швартовки яхт, а также пять отремонтированных домов с отделкой и мебелью.

Более того, вокруг неплохие соседи. Неподалёку есть остров у актёра Джонни Деппа, сыгравшего Джека Воробья в тех самых «Пиратах Карибского моря». На других островах живут актёр Тайлер Перри и телеведущая Опра Уинфри.



