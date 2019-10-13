Побывав во Франции, туристы получают штрафы за нарушения ПДД, которых не совершали

Турист из Канады, который арендовал автомобиль в Париже на один день, по возвращении домой получил 27 квитанций на оплату штрафов за нарушения ПДД, причем все – на те даты, когда его во Франции уже не было. Это далеко не первый случай, когда французские мошенники подсовывают полиции похищенные данные водителей.

Как пишет издание The Local, когда дорожные камеры фиксируют нарушение с участием прокатного автомобиля, власти сначала направляют запрос в компанию, сдавшую его в аренду. Компания выясняет, кто в этот день пользовался автомобилем, и передает данные полиции, а та посылает нарушителю штраф.

Штрафы за превышение скорости во Франции колеблются от 90 евро при немедленной оплате до 375 евро в случае просрочки. Неоплата может привести к отказу в выдаче визы.

На запрос журналистов прокатная компания AVIS ответила, что свято соблюдает закон о персональных данных, и случаи с наложением штрафа не на того водителя если и возможны, то единичны. Национальное агентство Франции, в ведении которого находятся полицейские камеры, указало, что у них имеется специальная процедура обжалования штрафов, для этого надо заполнить форму на сайте.





Однако The Local известно как минимум о десятке случаев, когда туристам, посетившим Францию, приходили квитанции на оплату штрафов за нарушения, которых они физически не могли совершить, поскольку находились в другой стране. Так, британец Алистер Драммонд начиная с февраля этого года получил 50 штрафов за превышение скорости, хотя за это время ни разу не был на континенте. Кто и каким образом получает доступ к личным данным пользователей сервисов по аренде машин, журналистам выяснить не удалось.

Отметим, что подобные случаи бывают и в России. Москвичу, лишённому прав за пьяную езду в Архангельске, где он никогда не был, понадобилось девять месяцев, чтобы снять с себя обвинение.