«Twitter Трампа не читаю». Путин признался, что знакомится с мнением коллеги через сотрудников

Президент России Владимир Путин заверил, что не следит за активностью своего американского коллеги Дональда Трампа в Twitter.

В интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic он заявил, что у него нет аккаунта в этой соцсети.

«Конечно, время от времени мои сотрудники сообщают. Мнение президента Соединённых Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом. Но я сам не читаю», — отметил Путин.

12 октября президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором заявил: «Бесконечные войны должны закончиться!». Позднее он добавил: «Те же люди, что втянули нас в зыбучие пески на Ближнем Востоке, потерю 8 триллионов долларов и тысяч жизней (миллионов, если посчитать и другую сторону), теперь борются за то, чтобы мы там остались. Не слушайте тех, у кого нет ответов, они доказали свою несостоятельность».



