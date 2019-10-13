Пенсионер утонул на собственном участке под Лугой, забравшись в колодец

Пожилой житель Лужского района Ленинградской области захлебнулся и погиб, запитывая уличный водопровод через колодец.

Как сообщает 13 октября 47news, накануне вечером жители посёлка Торковичи в присутствии двух лужских следователей вытащили из колодца на улице Советской 66-летнего местного жителя. Пенсионера в последний раз видели живым около полудня, когда он ушёл на огород. Вечером домой он не вернулся, на звонки не отвечал.

После четырёх часов поиска заглянули в колодец на участке, рассказывают изданию местные жители. В него посветили фонариком и на глубине трёх-четырёх метров увидели ноги.

По участку проходит уличный водопровод, который связан с колодцем. Чтобы обеспечивать подачу воды, мужчине приходилось открывать и закрывать запорки, через которые подавалась колодезная вода.





Отмечается, что колодец, в котором захлебнулся мужчина, очень узкий.