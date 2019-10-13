Сотни людей простились в Саратове с 9-летней Лизой. Несли цветы и игрушки

В Саратове состоялось прощание с 9-летней жительницей города Лизой Киселевой. Сотни горожан пришли к храму Петра и Павла, некоторые принесли букеты и игрушки, сообщает телеканал Saratov24.

Девочка была убита в гаражах неподалеку от дома. Случай стал известен на всю страну: в ее поисках принимали участие две тысячи человек, как полиция, так и волонтеры, в том числе из других городов. После задержания обвиняемого, 35-летнего Михаила Туватина, позднее признавшегося в содеянном, горожане потребовали выдать им его на самосуд, а также заговорили о необходимости возвращения смертной казни. Толпу, собравшуюся возле отдела полиции, разгоняли спецсредствами.

Саратов сегодня прощается с 9-летней Лизой Киселевой. Тысячи людей пришли к дому, где жила девочка и храму, где сегодня ее отпевают



Светлая память! pic.twitter.com/mpwQpRADRc — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) 13 октября 2019 г.

Предполагается, что Туватин убил ребенка за вопрос о том, кому принадлежит гараж, которым тот завладел за несколько месяцев до того. Признаков сексуального насилия патологоанатомы не зафиксировали. Видео допроса было выложено онлайн и собрало свыше четверти миллиона просмотров.





Тихий зеленый район провинциального Саратова. Сделал несколько фото практически рядом с домом. Погибла 9-летняя Лиза Киселева. Задушена рецидивистом. pic.twitter.com/vcH0pQAs8z — Мизантроп (@madly_hating) 12 октября 2019 г.

В настоящее время подозреваемый арестован на два месяца, назначены судебные экспертизы. Следственный комитет России направил в Саратов криминалистов центрального аппарата.