NYT опубликовала расследование о бомбардировках сирийских госпиталей российскими военными

Ведущее американское издание The New York Times 13 октября выпустило публикацию под заголовком «12 часов. 4 сирийских госпиталя разбомблено. Один виновник: Россия». В ней газета заключает, что систематические атаки на госпитали и клиники на контролируемых повстанцами территориях Сирии — часть стратегии поддержки Асада для достижения победы в восьмилетней войне.

По данным газеты, ссылающейся на адвокатскую группу «Врачи за права человека», которая отслеживает атаки на медработников в Сирии, с 2011 года было зафиксировано уже 583 атаки, в том числе 266 — с тех пор, как в 2015-м в войну вступила Россия. С 2011 года было убито 916 медработников.

Не называя виновников других убийств и атак, The New York Times анализирует бомбардировки госпиталей, прошедшие 5 и 6 мая 2019 года. Опорой для расследования послужили посты в соцсетях, беседы со свидетелями и записи благотворительных организаций, поддерживавших госпитали. Также издание получило в распоряжение журналы воздушных наблюдателей, предупреждавших местных о начале атак, и – от источников, пожелавших остаться анонимными, – записи переговоров российских пилотов.

Сопоставив время бомбардировок и отчеты российских военных летчиков после каждого вылета, журналисты обвинили Россию в военных преступлениях, к коим относится бомбардировка госпиталей.





Издание отмечает, что российское правительство напрямую не ответило о бомбардировках госпиталей – вместо этого в МИДе напомнили свои последние заявления о том, что удары российских военных точно достигали целей.

В то же время сирийские работники здравоохранения сочли, что списком таких целей стал лист организаций, поддерживаемых ООН, – в которые те самые госпиталя себя добровольно включили. С тех пор бомбардировки российскими и сирийскими войсками госпиталей продолжались десятками.

Издание цитирует медработника одного из госпиталей, Nabad al Hayat, рассчитанного на 200 тысяч человек. По его словам, аргументами российских военных и проправительственных сил Сирии стало то, что госпитали управляются террористами. «Но не могут же все люди здесь быть террористами», – говорит он.