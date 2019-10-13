Отошёл справить нужду и увидел страшное. На Планерной в канаве нашли скелет

Труп мужчины обнаружил петербуржец 12 октября в Приморском районе Санкт-Петербурга. Страшная находка ждала его в 10 метрах от дороги на Планерной улице.

По данным «Фонтанки», 35-летний житель Ленобласти спустился с дороги у дома 15, лит. Б, чтобы справить нужду. Но судьба уже определила его миссию. В канаве мужчина нашёл скелетированный труп, закиданный куртками.

Приехавшие на место полицейские внимательно рассмотрели находку. Судя по всему, тело лежало давно, так как даже пол удалось установить с трудом.



