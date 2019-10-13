«Это не было ошибкой». Американцы заподозрили турков в намеренном обстреле своих баз

На фоне нескольких высказываний президента США Дональда Трампа о воине на Ближнем Востоке американское издание Washington post со ссылкой на военных США заявило, что Турция намеренно обстреляла их позиции, о положении которых было известно «месяцами».

«Это не было ошибкой», – прокомментировал изданию бывший участник кампании против террористов на Ближнем Востоке, напомнив, что американцы разъяснили свою позицию Турции.

По его словам, действия сил Эрдогана означают, что турки хотят отодвинуть американцев на 30 километров вглубь от приграничного региона.

«Основываясь на доступных фактах, можно сказать, что это был предупредительный огонь о известной локации, а не случайный обстрел».





Также Washington Post приводит слова действующего военного о том, что 155-милиметровые снаряды, запущенные с турецкой стороны, словно взяли военных в скобки, падая по обе стороны от военных. «Мы бы никогда такого не сделали по отношению к силам партнеров», – заметил он.

В свою очередь турецкий министр обороны заявил, что его солдаты стреляли не по американцам, а из соображений самообороны, после того, как был атакован один из их погранпостов.

На следующий день после пятничного обстрела стало известно о решении Белого дома выделить 50 миллионов долларов на стабилизацию положения в Сирии — чтобы защитить этнические и религиозные меньшинства, а также права человека. Кроме того, планируется помочь в разминировании территории, поддержать жертв гендерного насилия и пыток.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном, в ходе которых тот просил лидера свернуть операцию в Сирии, начатую 9 октября. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости», Эрдоган ответил, что Турция не отступит, пока не будет устранена угроза от Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее из-за военной операции в Сирии о прекращении поставок оружия Турции заявила Германия, выдачу лицензий на продажу оружия Турции заморозила Финляндия, а Трамп пригрозил «сильно ударить» по турецкой экономике за проведение этой операции. России было известно о планах по проведению военной операции на северо-востоке Сирии.

12 октября президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором заявил: «Бесконечные войны должны закончиться!». Позднее глава государства опубликовал еще один статус о внешней политике: «Те же люди, что втянули нас в зыбучие пески на Ближнем Востоке, потерю 8 триллионов долларов и тысяч жизней (миллионов, если посчитать и другую сторону), теперь борются за то, чтобы мы там остались. Не слушайте тех, у кого нет ответов, они доказали свою несостоятельность».

The Endless Wars Must End! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 октября 2019 г.

Несколько дней назад Трамп уже называл сумму в 8 триллионов долларов — так он оценил затраты США на действия на Ближнем Востоке, добавив, что там погибли или были тяжело ранены тысячи американских солдат. «Участие в происходящем на Ближнем Востоке — худшее из когда-либо принятых решений», – написал он.