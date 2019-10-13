Любитель азиатской кухни «подарил» кавказскому ресторану в Петербурге зажжённую дымовую шашку

Дымовое шоу устроил неизвестный в петербургском ресторане днём 12 октября. Во время бизнес-ланчей в фойе заведения «Ларису Ивановну хочу» на проспекте Науки залетел файер.

Об этом, по информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию заявила заместитель генерального директора ресторана. Выяснилось, что дымовую шашку в помещение забросил велосипедист с азиатской внешностью. После броска он немедленно скрылся.

Во время «акции» в обеденном зале находились около 20 человек. Эвакуация не проводилась.



