Бельгийскую принцессу в Лондоне закрыли в полицейском фургоне за поддержку экоактивистов

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Экодвижение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») организует по всему миру демонстрации с призывами к более активной борьбе с глобальным потеплением. Согласно сайту движения, его цель состоит в привлечении внимания общества к проблемам экологии.

Первая акция Extinction Rebellion стартовала 7 октября. Активисты заблокировали движение вокруг колонны Победы в округе Тиргартен и в районе Потсдамер-плац в Берлине. В тот же день в Амстердаме протестующие препятствовали движению перед зданием художественного музея Рейксмюсеум. В Лондоне полиция арестовала 135 человек, блокировавших движение на дорогах, мостах и площадях британской столицы в районе Вестминстера.

В апреле экоактивисты в течение 11 дней мешали движению в Лондоне. Тогда полицейские задержали 1 тыс. участников протеста, 850 из них понесли административное наказание. В августе представители движения угрожали заблокировать работу лондонского аэропорта Хитроу с помощью дронов.