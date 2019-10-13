СМИ: Volkswagen хочет продать Lamborghini

Volkswagen Group рассматривает идею избавиться от бренда Lamborghini, который на данный момент входит в концерн на правах подразделения Audi. Эти планы являются частью программы реструктуризации немецкого концерна с целью сосредоточения на основных брендах VW, Audi и Porsche.

В настоящее время в VW Group входят бренды VW, Skoda, Seat, Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, а также производитель мотоциклов Ducati. При этом, пишет Motor1, Lamborghini не только успешный производитель спортивных суперкаров, но и выпускает двигатели для катеров, мотоциклы Ducati, владеет знаменитым дизайнерским бюро Italdesign Giugiaro (которое участвует примерно в 90 процентах проектных работ немецкого концерна). Кроме того, компания занимается продажами автомобилей Volkswagen и Audi в Италии.

Каким образом организации собираются оформить «развод», пока не очень понятно. По сведениям источников СМИ, рассматриваются варианты как продажи, так и выделения итальянской марки в независимую компанию с последующим выходом на биржу.

Volkswagen, хоть и является вторым по величине мировым автопроизводителем после японской Toyota, на данный момент остро нуждается в деньгах. Непрекращающийся скандал с дизельной аферой, многомиллиардные штрафы и амбициозная программа перевода всего модельного ряда на электричество требует огромных вложений, и поэтому избавление от некоторых «непрофильных» активов, скорее всего, неизбежно.





По сведениям Boolmberg, которые цитирует Motor1, окончательное решение об отделении Lamborghini еще не принято, но вероятность того, что оно будет принято, «чрезвычайно высока». Подготовка к отделению итальянского компании от немецкого концерна, считают СМИ, уже начата.