Трапезная без стекла: храм Благовещения Пресвятой Богородицы обнесли под покровом ночи

Неизвестный ограбил храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискарёвском проспекте в Петербурге. О преступлении сообщил староста прихода.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, признаки кражи были замечены ранним утром 12 октября. Священнослужитель, придя на работу, увидел, что в трапезной церкви на Пискарёвском проспекте, 41, разбито стекло, а также повреждена дверь в кабинете.

Позднее староста обнаружил, что из ящика стола были похищены принадлежащие ему 19,5 тысячи рублей. О других пропажах ничего неизвестно. Возбуждено уголовное дело.



