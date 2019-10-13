Три раза, как в сказке. Один каршеринг приехал в несчастливую остановку, другой в забор, третий в броневик

Фото: Антон Ваганов

Автопарк «Яндекс.Драйва» в Петербурге за ночь 13 октября подсократился. Три «Рено Каптюра» попали в похожие ДТП – столкновение с препятствием. В одном случае это была остановка, в другом забор, а в третьем – бронированная машина. Горожане под впечатлением: «Это какой-то флешмоб».

Остановка общественного транспорта на проспекте Энгельса, около улицы Шостаковича, несколько дней назад уже принимала удар легковушки. Тогда погибла женщина. На этот раз, к счастью, обошлось без серьёзных травм – чудом. «Он меня чуть не сбил. Я был на этой остановке», – пишет Иван в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях видно, что повреждёно и ограждение.

Ещё один забор пал жертвой ещё одного «Рено Каптюра» на пересечении улиц Солидарности и Подвойского. Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», водитель отказался от медицинского освидетельствования.





Третий водитель, тот, что приехал в боевую разведывательно-дозорную машину, не отказался, и у него выявили алкоголь в крови – 0,814 мг/л.

«Дорожный инспектор» передаёт информацию ОБ ДПС 4 ГИБДД. Авария произошла на Выборгской набережной, 55, около 5:20. Мужчина 30 лет не справился с управлением и совершил наезд на выставочную БРДМ одного из автосалонов. Никто не пострадал.

«Грегори Карс» на Выборгской набережной наконец-то нашел покупателя на свой БРДМ, шутят в «ДТП и ЧП».

На месте ДТП присутствовал фотокорреспондент «Фонтанки». Похоже, прежде чем остановиться в броне, «Рено» задел бетонные блоки, рассказывает он. Охранники «Грегори Карс» вышли с фонариками осмотреть БРДМ на предмет повреждений, серьёзных не нашли. Водитель, по словам фотографа, сидел смирно, всё подписывал, не артачился. Некоторые проблемы у него возникли с «Яндекс.Драйвом» (на этом этапе – технические): сервис не завершал ему аренду с приложения, а дозвониться он не мог.

Инциденты с каршеринговыми автомобилями – горячая тема. Практически ежедневно в соцсетях и СМИ появляются сообщения о ДТП и других происшествиях с их участием, а также о задержанных водителях – без прав или без аккаунта, нетрезвых и даже перевозивших наркотики.