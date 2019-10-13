Пробка в пустом городе. КАД перекрывали для вертолёта

В пустом городе, при загруженности дорог в 1 балл, на юге КАД утром образовался затор. Причиной стало ДТП.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», серьёзная авария произошла утром 13 октября на КАД около съезда на Пулковское шоссе. На место ДТП прибыли реанимация и пожарные, прилетал вертолёт.





На кадрах, снятых ехавшими мимо автомобилистами, видно, что легковая машина получила сильные повреждения. В отделе пропаганды УГИБДД информации об этой аварии пока нет.

Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», на юге кольцевой пробок не наблюдается.