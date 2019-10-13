Сонный заплыв. Дырявая труба превратила двор на Лёни Голикова в озеро

Три дома оказались подтоплены в ночь с 12 на 13 октября из-за прорыва в Кировском районе Петербурга. Об этом в соцсетях ночью 13 октября сообщили местные жители.

На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, как вода заполнила парковки, дороги и лужайки.

В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» корреспонденту «Фонтанки» рассказали, что на улице Лёни Голикова действительно произошло вытекание на трубе диаметром 200 миллиметров. Около часа ночи оно было устранено, от водоснабжения жителей домов отключать не будут.



