Из-за сильнейшего тайфуна в Японии погибли минимум 19 человек. Ветер сносил машины, затонуло судно

Как минимум 19 человек погибли и ещё 16 пропали без вести после того, как на Японию обрушился тайфун «Хагибис» 12 октября. 149 человек получили различные травмы. Последние сводки сообщает Kyodo News.

Более 27 тысяч военных и сотрудников экстренных служб спасают людей из подтопленных регионов. К работе привлечена авиация. Десятки тысяч зданий в Японии остаются без электричества. В стране отменено более 800 авиарейсов, железнодорожное движение приостановлено.





Власти Японии называют тайфун «Хагибис» самым сильным с 1959 года. Он принес рекордное количество осадков во многих районах страны. К примеру, в Хаконе на острове Хонсю за сутки выпало 939,5 миллиметра воды.

При этом власти подсчитывают не только человеческие жертвы (первой, напомним, был автомобилист в перевернувшейся машине). Из-за тайфуна в Токийском проливе затонуло грузовое судно. На борту находились граждане Китая, Мьянмы и Вьетнама.

Зато не все люди испугались непогоды. Например, японские регбисты провели тренировку перед решающим матчем несмотря на то, что до поля пришлось добираться вплавь, пишет 13 октября «Газета.Ru».