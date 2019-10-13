В Новом Девяткино горела промзона. Пламя охватило больше 2 тыс. кв. м

Крупный пожар тушили минувшей ночью к северу от Петербурга, в Новом Девяткино.

Как сообщает 13 октября ГУ МЧС по Ленинградской области, вызов в промзону поступил в 23:15. На месте выяснилось, что разгораются кирпичный склад и пристроенный к нему ангар. Из-за распространения пламени пожару присвоили повышенный номер сложности – второй.

С огнём боролись, по данным 47news, 76 человек и 22 единицы техники. На это ушло почти четыре часа.





В 1:29 пожар удалось локализовать на площади 2070 квадратных метров. В 3 часа ночи его ликвидировали.