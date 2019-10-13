Две смерти по одному сценарию. Под Тосно и на «Скандинавии» водители вылетели в кювет

Две смертельные аварии случились минувшей ночью на трассах под Петербургом. В обоих случаях водители с небольшим стажем теряли управление и вылетали с дороги.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 12 октября около 22:05 на 10-м километре подъезда к Тосно (Тосненский район) мужчина 1986 года рождения на «Пежо 307» не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение и на опору ЛЭП. По одной из версий, водитель что-то объезжал, возможно, пешехода, и резко вывернул руль, добавляет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Тосненскому району.

Через 3,5 часа, уже 13 октября около 1:30, на 53-м километре автодороги «Скандинавия» (Выборгский район Ленинградской области) мужчина 1978 года рождения на ВАЗ-2114, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, по предварительной версии, не справился с управлением, съехал в правый кювет, где машина опрокинулась.





Оба автомобилиста скончались до прибытия карет скорой медицинской помощи. У первого водительский стаж был с 2017 года, у второго – с 2018-го.