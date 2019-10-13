«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато

Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».

Все билеты были распроданы еще накануне, на стадион пришли 67 115 зрителей — это на 2005 человек больше, чем год назад, когда «Ленинград» фактически лишил стадион на Крестовском невинности, устроив на нем первое масштабное музыкальное шоу.

В этот раз учли ошибки прошлого: были предприняты серьезные меры, чтобы улучшить звук. «Закрыли купол, повесили тряпки, но про это лучше спросить звуковиков», – сказал лидер группировки Сергей Шнуров журналистам перед концертом.





Музыкант не считает, что собрался уходить на пике популярности. «Это не пик, это плато. Будет ли реюнион – обещать не могу, не хотелось бы, чтобы группа «Ленинград» уходила так же долго, как Алла Пугачева», – отметил Шнуров.