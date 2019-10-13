Не смущаясь камеры и людей. Угонщик в Зеленогорске не смог

Попытка угона автомобиля, совершённая в Зеленогорске, попала в поле зрения камеры наружного наблюдения. Манипуляции преступник проводил на глазах четырёх-пяти человек, которые, правда, на него и не смотрели. И всё же что-то его спугнуло.

Видео публикует 12 октября «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сам инцидент произошёл, по его данным, 10 октября около 20:50.

Злоумышленник подъехал на другой машине к намеченной «жертве»: рядом на парковке как раз было свободное место. Быстро отключил сигнализацию, проник в салон и, наверное, хотел уже завести и поехать, как вдруг выскочил из машины, пересел в свою и спешно покинул стоянку. «Предположительно, он испугался женщины, которая быстро шла в его сторону. Её он увидел в боковое зеркало», – пишет «Дорожный инспектор».





Эта запись развенчивает убеждение, что если поставить машину прямо под окнами своей квартиры или офиса, то с ней ничего не случится. Угонщики справляются за считанные минуты.