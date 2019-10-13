Из Невы спасли енотовидную собаку. Отогревали розовым джемпером

«Гражданку в полосатом купальнике» выловили петербуржцы из Невы под Володарским мостом 12 октября. Дальше след животного теряется.

Как сообщает реабилитационный центр для животных «Дорога домой» в соцсетях, животное – на берегу выяснилось, что это енотовидная собака – совсем выбилось из сил. В приют позвонили с предложением забрать его, но зоозащитники не успели.

«Пока мы выясняли где зверь, её забрали какие-то девушки. Девушки, отзовитесь. Хочется знать, что с пловчихой всё в порядке», – просит реабилитационный центр.





Енотовидная собака – хищное всеядное млекопитающее семейства псовых (собачьих), единственный представитель семейства, залегающий на зиму в спячку. Её изначальный ареол обитания – Азия, в России животные расплодились в европейской части, откуда перекочевали на север, в Финляндию, и на запад, вплоть до Франции.