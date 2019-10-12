Дизайнер BMW оправдался за новые «гигантские ноздри»

Главный дизайнер BMW Адриан (Эдриан) ван Хойдонк ответил на критику, которой подвергся необычный Concept 4, показанный на выставке во Франкфурте. Горячие споры вызвала непомерно большая решетка радиатора — деталь, ставшая в последнее время приметой «нового стиля» BMW.

Кадр из видео в YouTube

Ван Хойдонк заявил, что радикальный стиль концепта спорткупе возник «из необходимости постоянного обновления», пишет Motor 1. Правда, считает издание, «обновление» не всегда означает «движение вперед».

По мнению главного дизайнера BMW, для спорткупе важно иметь внешний вид, мгновенно привлекающий внимание. На самом деле огромный «гриль» – это единственная деталь, выбивающаяся из довольно традиционного облика Concept 4. Если отвлечься от нее, уверяет ван Хойдонк, вы увидите, что новинка во многом повторяет существующее купе 4 серии.





Concept 4 не первый автомобиль с такой огромной решеткой. Впервые она появилась на BMW X7, затем на других автомобилях 7 серии и перекочевала на серию 5. Судя по всему, на этом наступление «больших ноздрей» продолжится, так что потребителям придется привыкать к их виду. По словам ван Хойдонка, такой подход с использованием простых, но смелых форм является долгосрочной стратегией развития дизайна BMW.

Немецкий автопроизводитель уже выпускал автомобили с весьма спорными дизайнерскими решениями, не первый раз очередной главный дизайнер говорит потенциальным покупателям: «Привыкайте!». Точно так же отвечал в свое время на критику внешнего вида BMW 7 серии знаменитый Крис Бэнгл. И он был прав — привыкли.