Водитель на Гражданском снял на видео, как в него летит странная «Крета», и смог увернуться

Массовое ДТП, случившееся днём 12 октября на Гражданском проспекте, зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилистов, которому удалось избежать столкновения.

Выложенный в YouTube и в городские соцсети ролик демонстрирует финальную часть поездки белого кроссовера Hyundai Creta. Сначала, по словам очевидцев, он задел встречную машину, свернул на тротуар, а затем обратно на дорогу – на встречную полосу.

На записи видно, что собственно до остановки, где было много людей, «Крета» не доехала; обратно на дорогу она соскочила раньше, около рекламного щита. И тут, на встречке, она ударила влобовую тёмный кроссовер из правой полосы, а задней частью – «Фольксваген» из левой. Кроссовер сбил дорожный знак у «зебры», а «Фольксваген» развернуло носом к остановке. Владелец регистратора увернулся на встречную полосу, где, к счастью, в тот момент было пусто.





По официальной информации УГИБДД по Петербургу и области, столкнулись четыре транспортных средства. 62-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, 58-летняя женщина – лёгкие. По словам свидетелей, водитель тоже ушибся, но от госпитализации отказался. Похоже, что он нездоров, и у него был судорожный припадок, писали очевидцы.