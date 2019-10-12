РПЦ высказалась по поводу решения Элладской церкви об автокефалии Украины

Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов дал оценку решению Элладской церкви по поводу неканонической Православной церкви Украины.

Он отметил, что последствия этого решения для отношений между РПЦ и Элладской церковью еще предстоит оценить Священному синоду Московского патриархата, пишет 12 октября «Газета.Ru».

Балашов также заявил, что данный шаг со стороны Элладской церкви весьма неоднозначен. По его словам, Архиерейский собор Элладской церкви признал ПЦУ, «при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская «автокефалия» сможет «укрепить отношения между автокефальными церквами Великой России и Украины».

Ранее стало известно, что Элладская церковь дала Патриарху Константинопольскому Варфоломею право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины.



