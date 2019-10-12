РПЦ высказалась по поводу решения Элладской церкви об автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов дал оценку решению Элладской церкви по поводу неканонической Православной церкви Украины.
Он отметил, что последствия этого решения для отношений между РПЦ и Элладской церковью еще предстоит оценить Священному синоду Московского патриархата, пишет 12 октября «Газета.Ru».
Балашов также заявил, что данный шаг со стороны Элладской церкви весьма неоднозначен. По его словам, Архиерейский собор Элладской церкви признал ПЦУ, «при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская «автокефалия» сможет «укрепить отношения между автокефальными церквами Великой России и Украины».
Ранее стало известно, что Элладская церковь дала Патриарху Константинопольскому Варфоломею право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины.
Справка:
В январе константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви», согласно которому ее юрисдикция ограничивается территорией Украины. В Русской православной церкви такую «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия. Через несколько месяцев после передачи томоса предстоятель бывшей неканонической церкви раскольник Филарет Денисенко заявил, что «новая церковь» разделилась, и обвинил Думенко в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках «объединительного собора». Также Филарет сообщил, что возглавляемая им структура отделяется от «новой церкви» Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что «томос об автокефалии» «новой церкви» не соответствует статусу автокефальных церквей. Синод «новой церкви» лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе «епископата». Позже начался процесс, направленный на ликвидацию структуры раскольника.