Иркутский губернатор объяснил, почему решил повысить себе оклад

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для того, чтобы решить проблему с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Вопрос о его зарплате возник после новостей о том, что он предложил увеличить свой оклад с 18,88 тыс. до 27 тыс. руб.

Когда в 2015 году Левченко избрали губернатором, в области была тяжёлая финансовая ситуация. «Дырка в бюджете составляла 5 млрд руб., были огромные государственные долги. [Тогда] я принял решение, чтобы себе и своим заместителям, министрам убрать 10% заработной платы», – цитирует слова чиновника РБК 12 октября.

За последующие годы, по его словам, бюджет области удалось увеличить с 97 млрд до 213 млрд руб., и сейчас социальные проекты обеспечиваются в полном объёме, а объём строительства социальных объектов увеличился в 5,5 раза. Однако уровень зарплат в бюджетных организациях остается невысоким. Во время паводка в регионе «люди приехали в командировки, работали без выходных по 12 часов», а получали по 30 тыс. руб.

«А заработная плата у них зависит от зарплаты губернатора <...> в процентах от зарплаты губернатора. Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа», — объяснил чиновник.





Также он отметил, что большую часть своей зарплаты передаёт благотворительным организациям.