Пользователей спросили, за какую сумму он готовы отказаться от Facebook, WhatsApp и Google

В США опубликованы результаты исследования, в котором ученые пытались определить потребительную стоимость бесплатных интернет-сервисов, то есть их ценность для пользователей.

Вопрос этот настолько важный, что исследование процитировал глава Федеральной резервное системы США (аналог российского Центробанка) Джером Пауэлл, пишет CNBC. Эта информация может помочь государству определить реальное состояние экономики и объем ВВП в условиях, когда бизнес уходит в сеть.

Традиционные методы измерения потребительной стоимости мало пригодны для интернет-сервисов. Авторы исследования экономист Эрик Брайнджолфсон из Массачусетского технологического института, один из ведущих ученых на стыке технологий и экономики, Авишем Коллинз из национального бюро экономических исследований и Феликс Эггерс из университета Гронингена в Нидерландах предложили неожиданную методику – массовый опрос. Пользователям предлагалось определить, за какую сумму денег они готовы отказаться от того или иного сервиса. Опрос охватил репрезентативную выборку пользователей в США и Европе и касался практически всех наиболее популярных сервисов, включая мобильные WhatsApp и Snapchat.

Выяснилось, что, например, от Facebook средний американский пользователь готов отказаться на месяц, если ему за это заплатят всего 48 долларов (в год это получится 576 долларов), а от YouTube —за 1173 долларов в год. Один месяц воздержания от Snapchat пользователи в Европе оценили всего в 2,17 евро, а от WhatsApp – в 536 евро. Любопытно, что Twitter европейцы готовы забыть вообще бесплатно.





Наиболее ценными сервисами для респондентов по обе стороны океана оказались поисковые системы, в первую очередь Google. Отказ от пользования этим сервисом на год в среднем оценили в 17530 долларов.