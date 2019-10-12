Обрушение строящегося отеля в США попало на видео. Погиб один человек, трое пропали

Кадр из видео в YouTube

В городе Новый Орлеан (штат Луизиана, США) 12 октября обрушились несколько этажей строящейся гостиницы Hard Rock. Конструкции упали на проезжую часть.

Как сообщает издание Nola со ссылкой на городскую пожарную службу, погиб один человек. 18 были госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии.





Продолжаются поиски трёх человек, работавших на объекте во время инцидента. Спасатели планируют использовать собак и дроны.

Очевидцы описывают сюрреалистическую сцену разрушения. «Это был глубокий, грохочущий звук. Может быть, как самолет, – рассказывает один из них. – Это поразило меня». У женщины, живущей неподалёку, в квартире сдвинулся диван.

Оставшаяся часть здания нестабильна, возможны новые обвалы. Люди из соседних домов эвакуированы.