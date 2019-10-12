В Петербурге зафиксирована аномальная загруженность дорог. Заторы собирали и массовые ДТП

В субботу, 12 октября, сервис «Яндекс.Пробки» в Санкт-Петербурге зафиксировал повышенную загруженность улиц – для выходного дня. Средняя загруженность днём и вечерний максимум составили 4 балла, что на 1-2 балла выше обычного.

Скорее всего, свою роль сыграла погода: по данным статистики, в Петербурге больше пробок в дни сильных осадков. Наиболее загруженными магистралями вечером стали Заневский проспект – проспект Косыгина из центра (6 баллов и в центр (7 баллов), Невский проспект к площади Александра Невского (7 баллов), проспект Маршала Жукова в центр (6 баллов). Кроме того, плотный трафик «Яндекс» отметил на Выборгском шоссе из центра (5 баллов, что на 3 балла выше обычного).

Очевидцы сообщали о множестве мелких ДТП и о нескольких массовых. Так, на Пискарёвском проспекте, 39, перед пересечением с проспектом Мечникова, уже вечером столкнулись, по словам читателя «Фонтанки», пять машин, оставив для проезда в сторону центра только одну полосу.





«Там колея, ее даже на фото видно. Несоблюдение безопасной скорости, аквапланирование – вот и результат», – предполагают участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Однако есть там и такой комментарий, от Владимира: «Я на «Вольво» уснул за рулём, очнулся, когда меня уже из машины мужики вытаскивали. Без пострадавших. Пять машин участников». Какого бы то ни было подтверждения этой информации нет.

Днём на Лиговском путепроводе в сторону города собралась цепочка из четырёх автомобилей, объезжать её приходилось по встречной полосе, рассказывали в «ДТП и ЧП». Выросла большая пробка.

На Гражданском проспекте столкнулись, по данным ГИБДД, четыре автомобиля, а очевидцы насчитали целых семь. После этой аварии, как уже писала «Фонтанка», были госпитализированы два человека. Предполагаемый виновник ДТП показался очевидцам нездоровым.