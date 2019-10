Стрельбу по прихожанам открыли в церкви в Нью-Гемпшире

Мужчина открыл стрельбу в церкви американского штата Нью-Гемпшир 12 октября. По разным данным, пострадали от одного до четырёх человек. Никто не погиб.

Местные журналисты сообщают, что подозреваемый в стрельбе уже задержан и заключён под стражу.

PELHAM: Hillsborough Co Attorney confirming – at present time there are no fatalities & a suspect is in custody: https://t.co/0QHK1VU36M