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Происшествия
12.10.2019 20:56
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На борту разбившегося в Конго Ан-72 был фигурант громкого «дела пилотов», повлиявшего на политику России

Один из двух россиян из самолета Ан-72, потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго 10 октября, 61-летний военный летчик Владимир Садовничий был фигурантом нашумевшего в 2011 году "дела пилотов", которое оказало значительное влияние на политику России. Второй пилот, как уже сообщала "Фонтанка", Виталий Шумков 1955 года. Подробности инцидента описывает NEWSru.com.

Поисково-спасательные работы продолжаются. По словам пресс-атташе посольства России в Конго Натальи Кононовой, "никто еще не найден". "Трудность поисковых работ связана с тем, что самолет потерпел крушение в джунглях, в труднодоступной местности", – приводит ее слова ТАСС.

Ан-72, обеспечивавший перевозки администрации президента Конго Феликса Чисекеди, вылетел из аэропорта города Гома в 13:32 по местному времени (14:32 мск) 10 октября и должен был приземлиться в Киншасе в 16:43 (18:43 мск). Контакт с самолетом был утрачен через 59 минут после вылета. Обломки самолета были найдены на востоке страны в провинции Маниема. Основной причиной катастрофы Ан-72 называют погодные условия.

По информации конголезских журналистов, самолет перевозил автомобиль Чисекеди. Конголезское радио со ссылкой на управление гражданской авиации ДРК сообщало, что на борту находились четыре члена экипажа, а также гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента Чисекеди и его личный шофер.


После крушения самолета в столице Конго прошли волнения из-за слухов о попытке покушения на президента страны, предпринятой бывшим главой ДРК Жозефом Кабилой, который ушел со своего поста в январе 2019 года после 18 лет правления.

Заслуженный пилот РФ, бывший летный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник рассказал Ura.Ru, что российские пилоты работают в "дружественной" ДРК по контракту.

"Конго дружественная для нас страна и там находятся военные советники, которые выполняют полеты на самолетах по территории республики. Скорее всего, этот самолет с членами российского экипажа был куплен или передан в аренду Конго", – объяснил он, не исключив, что российские летчики могли обучать экипаж.

По мнению Сытника, причин катастрофы может быть "тысяча": "Сбили его, двигатели встали, топливо не заправили, моторы или управление отказали, летчики в гору врезались... Африка есть Африка. Там много наших самолетов лежит и много наших летчиков".

Далее NEWSru.com напоминает развитие "дела пилотов".

В марте 2011 года два самолета Ан-72 компании Rolkan Investments Ltd., командирами экипажей на которых были россиянин Владимир Садовничий и гражданин Эстонии Алексей Руденко, завершив контракт на перевозку продуктов и гуманитарной помощи в Афганистане, вылетели из Кабула в аэропорт таджикского города Курган-Тюбе (ныне Бохтар), предварительно получив разрешение на пересечение границы с Таджикистаном.

Однако диспетчер "Таджикаэронавигации" заявил, что разрешения на приземление у него нет, поэтому самолеты должны вернуться в Кабул. Так как топлива на обратный путь у самолетов не было, пилоты совершили посадку в Курган-Тюбе и были задержаны. Главным аргументом обвинения в суде стал полуразобранный авиадвигатель, который экипажи самолетов использовали в качестве запчастей, его сочли контрабандой.


8 ноября 2011 года суд Курган-Тюбе приговорил Садовничего и Руденко к 8,5 года лишения свободы, признав их виновными в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушении правил полетов. Оба самолета Ан-72 были конфискованы в пользу государства.

"Дело летчиков" стало причиной обострения отношений между Россией и Таджикистаном. Российский МИД назвал приговор слишком суровым и политически ангажированным. Из РФ после этого начали высылать таджикских гастарбайтеров. В результате таджикские власти пошли на уступки. Прокуратура попросила суд смягчить наказание летчикам с учетом их личностей и в связи с тем, что они являются гражданами стран – стратегических партнеров Таджикистана.

В результате Садовничего и Руденко отпустили. Кассационная комиссия уменьшила их срок заключения до 2,5 года каждому, а по амнистии срок уменьшили еще на два календарных года. Так как к тому времени пилоты уже провели по полгода в предварительном заключении, суд решил, что они отбыли наказание и могут быть свободны.

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