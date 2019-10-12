Падают не только листья. На Науки забор рухнул на стоящий автомобиль

В ненастную субботу, 12 октября, в Петербурге опадает не только листва. Упали как минимум один забор, один светофор и один дорожный знак, и не всегда причиной был сильный ветер.

К вечеру на проспекте Науки, 23, припаркованную у японского ресторана «Опель Астру» накрыл забор, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Вероятно, широкая и непрочная конструкция пала жертвой погоды.

Светофор на перекрестке Бассейной улицы и Витебского проспекта рухнул после ДТП. Столкнулись, по словам очевидцев, Toyota Camry и SsangYong Actyon, и кроссовер вылетел на тротуар.





Дорожный знак был сбит на Гражданском проспекте, где машина также прокатилась по тротуару. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом массовом ДТП с пострадавшими.