«Вы не жулик, вы сами себя убили». У петербуржца, арестованного за пять «Лексусов», нашли пять фамилий, миллиардные обороты и собственные похороны

Суд Центрального района Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого в краже пяти «Лексусов» у лизинговых компаний. Дело явилось следствием недавнего ареста его соратников по самоугону аналогичного «Лексуса». За этой историей «Фонтанка» нашла удивительную персону. В поддельных и смененных фамилиях на вид солидного бизнесмена до сих пор копаются полицейские. В прошлом же году он инсценировал свою смерть.

По информации «Фонтанки», в конце прошлой недели в Петербурге оперативники «лидерского» отдела Управления уголовного розыска задержали 45-летнего предпринимателя Александра Евтисова. Через пару дней он был арестован, ему предъявили нетипичное мошенничество.

По версии следствия, фактически он создал номинальную компанию ООО «Магнит», на которую в 2018 году системно брал в лизинг наиболее престижные модели марки «Лексус». Так, у АО «ВТБ Лизинг» – Lexus LX 570 за 9,8 млн руб.; у АО «Лизинговая компания «Европлан» – Lexus LX 570 за 6,7 млн руб.; у ООО «Балтийский лизинг» – Lexus LX 570 за 13,6 млн руб. После договоров о лизинге и первых взносов фирма приказала долго жить. Эти три эпизода уже зафиксированы, а остальные, из которых два тоже связаны с лизингом аналогичных «Лексусов», на подходе. В перспективе видны похожие случаи с «Порше» и «Мерседесами», но не будем мельчить.





Забавно, но, согласно информационной системе СПАРК, ООО «Магнит» имело обороты под полтора миллиарда. Так бывает с номиналами, если они участвуют во «взрослых» обнальных схемах.

По данным «Фонтанки», изоляция Евтисова явилась продолжением уголовного дела по самоугону такого же «Лексуса» за 7 млн руб. Наше издание в конце сентября рассказывало об этом случае.

«Фонтанке» известно, что Евтисов категорически выделяется среди своих компаньонов. Во-первых, до Евтисова он был Александром Шарапановским. Именно под этой фамилией в 2005 году его обыскали по делу о заказном убийстве и нашли несколько килограммов наркотиков. Так что он уже битый и отсидевший. Но на этом его имена не заканчиваются.

Как анонсировали журналисту «Фонтанки» в ГУ МВД, «не аферист, а прелесть». «Приятно таким заниматься. Держится молодцом. Возмущается. Мы ему честно сказали, мол, какой же вы жулик, вы аферист высокого полета, вы даже сами себя убили», – рассказал наш собеседник, передав нам дальнейшую драматургию сюжета.

Параллельно с Евтисовым и Шарапановским арестованный имел документы на фамилии Сюр, Фомин и Гуров.

На данные Льва Гурова и была зарегистрирована фирма «Магнит». После того как «Лексусы» оказались в распоряжении Гурова-Евтисова-Шарапановского, приключилась совсем уж уникальная история. Гуров пошел летом 2018 года собирать грибы в Ленобласти и пропал, а через пару дней его труп опознали. Подробнее об этом самозахоронении ради самоугонов читайте на 47news.