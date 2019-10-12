СМИ: ФСИН обещает уволить главу колонии после видео с избиением заключённого

ФСИН направит в Следственный комитет РФ материалы для возбуждения дела в отношении начальника колонии в Петрозаводске, сообщает 12 октября «Говорит Москва».

После появления на YouTube-канале «Говори правду» видео, на котором мужчины, похожие на главу ИК-9 Ивана Савельева и его заместителя Ивана Ковалёва, избивают заключённого, замглавы ФСИН Валерий Максименко дал радиостанции комментарий. По его словам, Савельев будет уволен.

«Проверка будет обязательно. Уже сегодня туда направят сотрудников центрального аппарата. Вне всякого сомнения, Савельев будет уволен и отдан под суд, если на видео действительно он. Все материалы будут собраны и отданы в Следственный комитет», – цитирует СМИ слова замглавы ФСИН.

Запись была сделана в феврале 2014 года, Савельева и Ковалёва на кадрах узнала журналистка Алла Константинова.





В начале октября стало известно, что СК начал проверку издания «Медиазона» по заявлению Савельева. Он обвинил «Медиазону» во лжи после текста о пытках в колонии.