Водитель в странном состоянии прокатился по тротуару, остановке и встречке на Гражданском. Есть пострадавшие

Два человека, по данным ГИБДД, госпитализированы в результате массовой аварии в Калининском районе Санкт-Петербурга днём 12 октября. Очевидцы считают, что у виновника серьёзные проблемы со здоровьем.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 15:50 на Гражданском проспекте, 22, произошло столкновение четырёх транспортных средств. 62-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, 58-летняя женщина – лёгкие.

На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что авария случилась рядом с пешеходным переходом и остановкой, сбит знак. По словам очевидцев, и участников, и пострадавших больше. Похоже, что у предполагаемого виновника на белой «Хёндэ Крете» (по данным «Фонтанки», он 1986 года рождения) был эпилептический припадок. Он отделался ушибами, возможно, получил сотрясение головного мозга, но от госпитализации отказался. После ДТП он лежал на газоне.





По словам Тимофея, виновник по касательной задел встречную машину напротив магазина «Семья» и от удара на большой скорости вылетел на обочину, а потом на остановку, где находились люди. Они успели отскочить, а автомобиль понесло дальше, обратно на дорогу, где он врезался ещё в одну встречную машину и его «крутануло до перехода». «Мы подбежали, выломали дверь и вытащили его. ГЛОНАСС в машине вызвал скорую. У виновника ДТП была пена изо рта и конвульсии, – рассказывает Тимофей. – Когда очнулся, он хотел сбежать, но мы с фельдшерами скорых помощей настойчиво затолкали его в скорую. Все живы. У мужчины в тёмной машине повреждена нога. Разбито шесть машин, его седьмая».

Тимур тоже видел полёт, что называется, из первого ряда: «Виновник летел мне навстречу уже по правому ряду, и благо, машин было мало и сумели перестроиться. Так бы снёс нас».