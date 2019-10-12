Украинец нарисовал Адольфа Гитлера и теперь может сесть на пять лет

Житель украинского города Умань нарисовал Адольфа Гитлера недалеко от еврейского поселения. Своё творение он снабдил надписью на немецком. 12 октября художника задержали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

«В полицию поступило сообщение, что в Умани в местах компактного проживания брацлавских хасидов на одной из бетонных плит нарисованы граффити с изображением Адольфа Гитлера и сделана надпись красной краской на немецком языке», — указывается в заявлении.

Подозреваемого уже опросили следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о пропаганде нацизма. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.



